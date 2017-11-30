Başkan Ercan’dan hastane müjdesi

İhale tarihimiz 9 Ocak 2018 olarak sisteme girişi yapıldı. Sincanımıza hayırlı olsun” dedi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ercan, yeni yapılacak hastanenin sadece Sincan’a değil Ankara’nın batısındaki bütün vatandaşlara da hizmet edeceğini anlattı. Başkan Ercan, “Sincan 480 yataklı modern bir hastane ile 90 üniteli ağız ve diş sağlığı merkezine kavuşuyor. Sağlık Bakanlığının Ayaş yolu üzerine yapılacak yepyeni hastane aynı zamanda Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan’a da hitap edecek” diye konuştu.

Hastaneyle ilgili her türlü pürüzü aştıklarını ve ihale tarihinin 9 Ocak 2018 olarak sisteme girişinin yapıldığını söyleyen Ercan, “Yeni hastanemizin yapımıyla ilgili süreci yakından takip ediyoruz. İnşallah Sincanlılar hakkettikleri hastaneye en kısa sürede kavuşacak. Kurumlar arası işbirliği yapacağız ve uyum halinde çalışacağız. Çünkü her şey Sincan için” ifadelerini kullandı.