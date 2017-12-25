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25 Aralık 2017 11:55

Başkan Ercan’dan mahalle sakinlerine ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, bu kez vatandaşların görüş ve isteklerini yerinde dinlemek amacıyla Akşemsettin Mahallesine ziyarette bulundu.

Başkan Ercan’dan mahalle sakinlerine ziyaret

25 Aralık 2017 11:55


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Fırsat buldukça vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Ercan, bu kez Akşemsettin Mahallesine ziyarette bulundu. Sincan’ın yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması adına mahalle ziyaretlerinin önemine değinen Başkan Ercan, Sincanlıların şehrin sakini değil, sahibi olduğunu ifade etti. Sincan’ın yönetiminde ilçe sakinlerinin söz sahibi olması adına mahalle ziyaretlerinin önemine değinen Ercan, “Sincanlıların şehrin sakini değil, sahibi olduğunu göstermek için hemşehrilerimizle sık sık buluşarak onların fikirlerine başvuruyor, talep, görüş ve önerilerini yerinde dinliyoruz" ifadelerini kullandı.


Yönetim anlayışlarının temelinde belediye ve vatandaş arasındaki mesafeyi olabildiğince kısaltmak olduğunu vurgulayan Ercan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarını belirtti. Ercan, ilçede devam eden projeleri de mahalle sakinleriyle paylaştı.


Mahalle sakinleri de ziyaretinden dolayı Ercan’a teşekkürlerini iletti.




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