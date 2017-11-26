Başkan Ercan’dan öğretmenlerine vefa ziyareti

Okuldaki öğretmenlere karanfil dağıtan Ercan, kendisine eğitim veren öğretmenleriyle de görüşerek eski günleri yad etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, öğretmenler gününde 26 yıl önce mezun olduğu Keçiören Lisesi’ni (Yeni adıyla Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi) ziyaret etti. Okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere sürpriz ziyarette Başkan Ercan, okuldaki öğretmenlerin her birine karanfil dağıttı.

“Öğretmenlerimin öğütleri bana yol gösterdi”

Öğretmenlerini görmesiyle duygusal anlar yaşayan Ercan, “Geçmişte bana eğitim veren öğretmenlerimi görmek beni çok mutlu etti. Öğretmenlerimden aldığım disiplini hayatım boyunca hiç terk etmedim. İnsanları şekillendirmek, insanların hayatına etki edebilmek en büyük oranda öğretmenlikte oluyor. Onların öğütleri başarıyı yakalamamda bana yol gösterici oldu. Bugün, bu disiplin ve özveriliyle çalışarak Sincanlı halkımıza hizmet ediyorum” diye konuştu. Başkan Ercan, “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözünün kendisi için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tüm öğretmenlere sağlık ve başarı dileklerinde bulundu.

“Gurur duyuyorum”

Başkan Ercan’ın öğretmeni ise “Murat Ercan, sınıfta başarılı bir öğrenciydi. Gerek ailesinden aldığı terbiye, gerek ise okulda aldığı disiplinle yaşamında başarıyı yakaladı. Şimdi de belediye başkanı. Kendisi ile gurur duyuyorum” dedi.

Başkan Ercan, öğrencilerin gösterdiği yakın ilgi ve sevgiye de aynı şekilde karşılık verdi. Mezun olduğu okulu ve sınıfını gezerek anılarını tazeleyen Başkan Ercan, lise anılarının yeniden canlandığını belirtti. Başkan Ercan, öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Ercan, “Sizin bulunduğunuz sıralarda yıllar önce ben oturuyordum. Sizlere tavsiyem dersi derste öğrenmeye çalışın. Öğretmeni çok dikkatli dinleyip, konunun mantığını derste kavrayın. Eğer konunun mantığını derste kavrarsanız o zaman çok az bir çalışmayla çok daha rahat konuyu kavrama imkânınız olur” diye konuştu. “Her zaman hedeflerinizin peşinde olun” diyen Başkan Ercan, “Hedefe gidene kadar çok çalışın. Eğer yeterli azmi ve özveriyi gösterirseniz başarı mutlaka gelecektir" dedi.