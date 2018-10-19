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Başkan Ercan'dan okul ziyaretleri

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan okul ziyaretlerine devam ediyor.

Yenikent Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile 100.Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Gençler merak ettiklerini sordu; Başkan Ercan tüm samimiyetiyle soruları yanıtladı.


Başkan Ercan Sincan gençleriyle birebir diyalog kurmaya özen gösteriyor. Bu hafta Yenikent Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Ercan gençlerle belediye çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Gençlerin görüşlerine önem veren Başkan Ercan gençlere yönelik talebini yineledi. Başkan Ercan “Gençlerin siyasete, yönetime ilişkin fikir belirtmeleri, katılmaları siyaseti güçlü kılacaktır. Memleket meselelerine kayıtsız kalmayın.” diye konuştu. Başkan Ercan gençlere Belediye Başkanının görev ve sorumluluklarını da anlattı, “Biz her fırsatta mahallelerimizde esnaflarımızla hatta çat kapı vatandaşlarla iç içe olmanın gayreti içindeyiz. Herkesin her şeyi söyleyebildiği toplantılar başlattık. 24 mahalle dolaştık. Hemen çözebildiğimizi hemen çözdük. Süreç gerektirenleri de not aldık” dedi.



Gençler Başkan Ercan'ı çok sevdi


Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette gençlerin Başkana olan ilgisi de gözlerden kaçmadı. Sincan Belediye Başkan Murat Ercan gençlerin taleplerini dikkatle dinledi. Gençlerin öncelikli talebi kütüphane ve kitaba yönelik oldu. Gençlerin sorularına içtenlikle cevap veren Başkan Ercan yakın zamanda iki kütüphane açılacağı müjdesini de verdi. Söyleşinin sonunda gençler Başkan Ercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Başkan Ercan ortaokul öğrencilerini de unutmadı


100.Yıl Ortaokulunu da ziyaret eden Başkan Ercan hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bizzat görüştü. Öğretmenler odasında öğretmenlerin görüşlerini dinleyen Başkan Ercan ardından sınıfları dolaştı, öğrencilerle aynı sıraya oturdu. Başkan Ercan öğrencilere nasihatte bulunurken, öğrenciler de Başkan'ı ilgiyle dinlendi.

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