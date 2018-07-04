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04 Temmuz 2018 13:08

Başkan Ercan’dan Sincan halkına ziyaret

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Aile Yaşam Merkezi ile Belpa Yaşlılar ve Engelliler Merkezi’ni gezdi, hizmetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Ercan’dan Sincan halkına ziyaret

04 Temmuz 2018 13:08


Hizmet odaklı çalışmayı kendine görev bilen, gençlerin zekasından, yaşlıların tecrübesinden faydalanmaya özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 7’den 70’e her kesimin yanında olmaya devam ediyor. Ercan, Sincan Fatih’te bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Merkezi dolaşan Ercan, hizmetler hakkında bilgi aldı. Aile Yaşam Merkezi’nde yer alan Kuran kursları ile etüt merkezlerini gezen Başkan Ercan, derslere katıldı, gençlerle bol bol sohbet etti. Ercan, spora gönül veren gençleri de ilgiyle izledi. Aile Yaşam Merkez’inde bulunan gençler, desteklerinden dolayı Ercan’a tablo hediye ederek teşekkür etti.


Ercan, Aile Yaşam Merkezi’nin ardından Belpa Yaşlılar ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Faaliyetler hakkında bilgi alan Ercan, merkezde bulunan vatandaşlarla yakından ilgilendi, bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Vatandaşlar ise Başkan Ercan’ın ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




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