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29 Kasım 2017 11:15

Başkan Ercan’dan sürpriz ev ziyaretleri

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek evlere ziyaretlerde bulundu.

Başkan Ercan’dan sürpriz ev ziyaretleri

29 Kasım 2017 11:15

Ercan, “Yapılan hizmetler artarak devam edecek” dedi.


Göreve geldiği ilk andan itibaren halkla bağını pekiştiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gününü Yenikent sakinlerine ayırdı. Mahalle mahalle gezerek ev ziyaretlerinde bulunan Başkan Ercan, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerinde ev halkının sorunlarını dinleyen ve çözümü için notlarını alan Başkan Ercan, Sincan’da gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgiler verdi. Yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Ercan, “Sincan’da birçok hizmet gerçekleştirildi, projeler yapıldı. Bu demek değildir ki Sincan’da her şey bitti. Hizmetler ve istekler hiçbir zaman bitmez. Bizler bunları gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni projeleri halkımıza sunacağız. Daha yapacak çok hizmetimiz var” dedi.



“Gayretimiz ve çabamız Sincanlı vatandaşlarımız için”


Vatandaşlarla sürekli bir araya geleceklerini belirten Başkan Ercan, “Yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Hizmet noktasında zamanı verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Ev ziyaretlerinde bulunarak vatandaşlarımızın isteklerini, öngörülerini yakından dinliyoruz. Gayretimiz ve çabamız bütün Sincanlı vatandaşlarımız için” diye konuştu.


Ziyaretlerden memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri, Belediye Başkanı Murat Ercan’ın samimiyetiyle, insanlara yaklaşımıyla takdir edilmesi gerektiğini belirterek, “Böyle mütevazı bir başkana sahip olan Sincan, gerçekten çok şanslı. O bizden biri. Göreve gelir gelmez evleri ziyaret ederek vatandaşı dinleyen kaç tane başkan vardır?” dediler.




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