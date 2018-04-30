Başkan Ercan’dan Temelli çıkarması

Her fırsatta Sincan’ın dört bir yanında esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Başkan Ercan’ı vatandaş yoğun ilgiyle karşılıyor. Başkan Ercan bu hafta Temelli’de esnafla bir araya geldi, ardından Malıköy’de köylülerin yağmur duasına eşlik etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Başkan Ercan, her fırsatta halk ile bir araya gelmeye özen gösteriyor. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen Başkan Ercan bu hafta Temelli’yi ziyaret etti. Başkan Ercan halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Temelli esnafıyla bir araya gelen Başkan Ercan, Sincan’da gerçekleştirilen hizmetler ve 24 Haziran sürecinde seçim çalışmaları hakkında esnafı bilgilendirdi; yolda karşılaştığı vatandaşlarla da uzun uzun istişarelerde bulundu. Esnafın Sincan’ın bel kemiği olduğunu ifade eden Başkan Murat Ercan esnafı 24 Haziran’da Sincan’da tarih yazmaya davet etti. Ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini söyleyen Temelli esnafı da Başkan Ercan’ı ağırlamaktan ve seçim çalışmalarını birinci ağızdan dinlemekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Temelli esnaf ziyaretlerinin ardından Maliköy’e geçen Başkan Ercan köylülerin dertlerine ortak oldu. İklim şartlarının ekonomilerini olumsuz etkilemesi üzerine yağmur duası için bir araya gelen köylüleri Başkan Ercan da yalnız bırakmadı. Başkan Ercan köy halkı ile birlikte yağmur yağması ve ekinlerinin bereketli olması için dua etti.