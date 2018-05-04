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04 Mayıs 2018 15:45

Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Andiçen Mahallesi oldu

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya özen gösteren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçenin sokaklarını karış karış geziyor.

Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Andiçen Mahallesi oldu

04 Mayıs 2018 15:45

Başkan Ercan’ın bu seferki durağı Andiçen Mahallesi oldu.


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Ercan, Andiçen Mahallesi’ni ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşın taleplerini yerinde dinledi. Başkan Ercan, Sincan’da gerçekleştirilen hizmetler ve 24 Haziran sürecindeki seçim çalışmaları hakkında esnafla istişarelerde bulundu. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla da uzun uzun sohbet eden Belediye Başkanı Murat Ercan seçim öncesi halkın taleplerine kulak verdi.



"Sincan için daha çok çalışacağız"


Başkan Ercan, Sincan Peçenek Caddesi Esnafı Yardımlaşma Derneğini de ziyaret etti. Seçim çalışmaları hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Murat Ercan, "24 Haziran’da sandıktan zaferle çıkmak için gece gündüz, yılmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihi oy oranını yakalamak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.


Esnaf da Başkan Ercan’ı ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.




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