Başkan Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı

Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" düzenlendi. Burada davetlilere hitap eden Başkan Erdoğan, daha sonra törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verdi. Saat 22.30’da kameraların karşısına geçen Erdoğan, yeni sistemin ilk kabinesini açıkladı. Türkiye tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden birinin bugün başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, "Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz. Demokrasimiz 15 Temmuz gecesi milletimizin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat etmiştir. 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri demokrasimizin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olmuştur. Gerek katılım itibariyle, gerekse de kesin sonuçlara baktığımızda ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleşmiştir. Seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşımızın her birine parti ve aday ayrımı gözetmeksizin şükranlarımı sunuyorum. Şahsımı cumhurbaşkanlığına laik gören 26 milyon 331 bin vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz’dan itibaren bizi destekleyen yeni yönetim sistemimizi hayata geçirmemize imkan sağlayan MHP’ye burada başta Genel Başkan Bahçeli olmak üzere teşekkür etmek istiyorum. MHP ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri çerçevesindeki işbirliğimizi inşallah Meclis’de de geleceğe yönelik sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeni yönetimin sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının ardından hemen başladıklarını anımsatan Erdoğan, "Uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurullarımız, ofislerimiz başta olmak üzere yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk. Bakan yardımcılarından başlayarak aşağıya doğru üst yönetim yapılarının hazırlıklarını da tamamladık. Tamamlıyoruz. Yeni yönetim mimarisini, seçimden önceki günlerde televizyon programlarında milletimizle de paylaşmıştık. Geçtiğimiz hafta boyunca eski sistemden yeni sisteme geçişin alt yapısı mahiyetindeki kanun değişiklikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Bugün de TBMM’de yemin ederek yeni sistemin yetkilerine sahip Cumhurbaşkanı olarak resmen göreve başladık. Hemen ardından da 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni yayınladık. Bu kararnameyle Anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Böylesine kapsamlı ve önemli bir değişimin kolay olmadığı bir gerçektir. Bununla birlikte yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfus ettirmekte kararlıyız. Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme konusundaki aksaklıklar, eksiklikler hususunda milletimize karşı öne sürecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette Anayasa ve yasa gerektiren reformları Meclis’de uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak Anayasanın cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor" şeklinde konuştu.

İşte yeni sistemin ilk kabinesi

Erdoğan, bunun için millete verdikleri sözleri yerine getirmek için bakanlar ve ekiplerinin diğer mensuplarıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, daha önce de açıkladıkları gibi bakanlık sayısını başkan yardımcısıyla birlikte 17’ye indirdiklerini söyledi. Başkan yardımcısının dışında 16 bakanın olduğunu aktaran Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ismini şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan. İşte bu isimlerden oluşan kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bakanlarımıza çalışmalarında Allah’dan başarılar diliyorum. Bakan yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticilerimizin ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını da en yakın zamanda tamamlayacağız."

Yeni yönetim sistemini reformis bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Özel sektörümüzden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece ülkemiz 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken, bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.