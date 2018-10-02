Başkan Ertürk Ankaragücü maçını “Gecekondu” grubu ile izledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkentin Süper Lig'deki gururu Ankaragücü'nü son maçında da yalnız bırakmadı. Ertürk, Ankaragücü-Antalyaspor maçını “Gecekondu” taraftar grubu ile kale arkası tribününden izledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Osmanlı Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Antalyaspor maçında tribündeki yerini aldı. Ertürk maçı Ankaragücü'nün sevilen taraftar grubu “Gecekondu” ile birlikte kale arkası tribününde izledi. Başkan Ertürk, taraftarlarla birlikte tezahürat yaparak Ankaragücü'ne destek verdi. Başkan Ertürk'e stadyuma gelişinde ve tribünde maçı izlediği sırada Ankaragücü taraftarları yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar sık sık "büyük başkan" tezahüratları yaptı. Başkan Ertürk de kendisine tezahürat yapan taraftarları selamlayarak, alkışladı.

“Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz”

Ertürk, Ankaragücü'nün Antalyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olduğu maçın ardından, “Ankaragücü yalnızca bir futbol takımı, bir spor kulübü değil. Ankaragücü başkentimiz için önemli bir değer. Bu maçta da tribündeki yerimizi aldık. Yenilmemiz bizi üzdü ama takımımızın her zaman yanındayız. Gururluyuz güçlüyüz Ankaragüçlüyüz. Ankaragücü'nün ve taraftarlarının her zaman yanındayız” diye konuştu.