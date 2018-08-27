Başkan Ertürk, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, belediye personeliyle bayramlaşarak, çikolata ikram etti.

Başkan Ertürk, bayram tatilinin ardından ilk mesai gününe belediye personeliyle bayramlaşarak başladı. Ertürk, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeliyle tek tek bayramlaştı. Ertürk yakından ilgilendiği personeliyle sohbet ederek bayramlarının nasıl geçtiğini sordu. Ertürk, bayramlaşma sonrasında personele çikolata ve kolonya ikram etti. Ertürk, “Kahramankazan’a emeklerinizle değer katan siz değerli mesai arkadaşlarımın geçmiş bayramının mübarek olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramlar, dayanışma ve paylaşımın yaşandığı en önemli değerlerimiz arasında yer alıyor. Allah yeni bayramlara hep birlikte sağlıklı ve huzurlu şekilde ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu.