Başkan Ertürk demokrasi kahramanlarını yalnız bırakmıyor

15 Temmuz demokrasi kahramanlarını yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ''Değil iki buçuk yıl, iki buçuk asır da geçse Türk milleti olarak onların yanında olacağız'' dedi.

Kahramankazan Belediyesi, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkan F-16'ları engellemeye çalışırken şehit olan kahramanların ailelerini ve gazileri yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri şehit yakınları ve tedavi gören yaralıların her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyor. 16 Temmuz 2016 sabahı Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün koordinesinde oluşturulan ekipler, darbe girişiminin üzerinden yaklaşık iki buçuk yıl geçmesine karşın şehit yakınları ve gazileri bir an olsun yalnız bırakmayarak onlarla yakından ilgileniyor. Şehit yakınları ve gazilerin herhangi bir konuda mağduriyet yaşamaması için teyakkuz halinde olan ekipler, bu alanda Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaya da imza atıyor. Şehit yakınlarına uzman psikologlar ve din görevlilerince mental destek verilirken, evleri de ekipler tarafından sürekli olarak temizleniyor. Tedavisi halen süren gazilerle sürekli olarak ilgileniliyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, şehitlerin aileleri ve gazileri özel günlerinde, acı ve tatlı anlarında yalnız bırakmıyor.

''Değil iki buçuk yıl, iki buçuk asır da geçse Türk milleti olarak onların yanında olacağız''

Başkan Ertürk, yaklaşık iki buçuk yıldır şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendiklerini belirterek, ''Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ülkemizin bölünmemesi, vatanımızın sonsuza dek yaşaması, bayrağımızın inmemesi, ezanlarımızın susmaması ve demokrasimizin yaşaması için gözünü dahi kırpmadan şehadete koşan kahramanlar ve onların geride kalan aileleri ile gazilerimiz için ne yapsak az. Bu kardeşlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Değil iki buçuk yıl, iki buçuk asır da geçse Türk milleti olarak onların yanında olacağız. Allah hepsinden razı olsun'' ifadelerini kullandı.