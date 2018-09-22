Başkan Ertürk'e anlamlı ödül

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkılarından dolayı Hukuk ve Demokrasi Kurumu tarafından 'Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülü'ne layık görüldü.

Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği'nin geleneksel olarak verdiği 'Bülent Yurt Hukuk ve Demokrasi Ödülleri' sahiplerini buldu. Ankara'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda davetli katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, törende hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Başkan Ertürk, törende yaptığı konuşmada, böylesine anlamlı bir ödüle layık görülmekten dolayı duyduğu dile getirerek, “Bu ödülü tüm şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz adına onur ve gururla alıyorum. Türk milleti, 15 Temmuz'da yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve talimatı ile harekete geçerek, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için gözünü dahi kırpmadan ölüme yürüyebileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Ertürk, ilçelerinin 15 Temmuz'dan sonra tüm Türk milletinin gösterdiği kahramanlığın sembolü olarak, 'kahraman' unvanına layık görüldüğünü kaydederek, "Kahramanlık unvanını 81 il ve 957 ilçe adına, tüm Türkiye'ye adına aldık” dedi.

Kahramankazan'ın 81 ilden göç almasına rağmen, sosyal barışın en üst seviyede temin ve tesis edildiği, sevgi dilinin hakim olduğu bir ilçe olduğunu belirten Ertürk, “Farklılıklarımızı zenginlik olarak gördüğümüz ve demokrasinin en üst seviyede yaşandığı bir ilçe Kahramankazan” şeklinde konuştu.

Diğer ödüller

Türkiye'de hukukun ve demokrasinin gelişmesine katkı sağlamış kişi, kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği törende, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci Ahmet Hakan Coşkun, Türkiye Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, HSK Üyeleri Alp Arslan ve Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt ve Teknik Direktör Bülent Uygun ödüle layık görüldü.