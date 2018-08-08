Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 10:35

Başkan Ertürk’ten efsane güreşçiye ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu “Asrın Güreşçisi” unvanlı efsane güreşçi Hamza Yerlikaya’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ertürk’ten efsane güreşçiye ziyaret

08 Ağustos 2018 10:35

Ertürk, Yerlikaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.


Başkan Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atanan eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu “Asrın Güreşçisi” unvanlı efsane güreşçi Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu’yu ziyaret etti. Ertürk, Yerlikaya ve Aksu’ya yeni görevlerinde başarılar dileyerek, atamaların Türk sporuna hayırlı olması temennisinde bulundu. Ertürk, Yerlikaya ve Aksu ile Kahramankazan’da spor alanındaki yatırımlar ve sportif faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.


Yerlikaya ve Aksu, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Ertürk, ziyaret kapsamında iki bakan yardımcısına Türk bayrağı hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç