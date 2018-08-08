Başkan Ertürk’ten efsane güreşçiye ziyaret

Ertürk, Yerlikaya’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Ertürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına atanan eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu “Asrın Güreşçisi” unvanlı efsane güreşçi Hamza Yerlikaya ile Sinan Aksu’yu ziyaret etti. Ertürk, Yerlikaya ve Aksu’ya yeni görevlerinde başarılar dileyerek, atamaların Türk sporuna hayırlı olması temennisinde bulundu. Ertürk, Yerlikaya ve Aksu ile Kahramankazan’da spor alanındaki yatırımlar ve sportif faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yerlikaya ve Aksu, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti. Ertürk, ziyaret kapsamında iki bakan yardımcısına Türk bayrağı hediye etti.