Başkan Ertürk'ten Palandöken'e ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ahilik Haftası dolayısıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ahilik Haftası dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'i makamında ziyaret etti. Ertürk, Palandöken'in şahsında tüm esnafların Ahilik Haftası'nı kutladı. Ertürk, ziyaret kapsamında Palandöken'e Kahranmankazan'a özgü hediyeler takdim etti. Palandöken de bu nazik ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, Ertürk'e tüm esnaflar adına teşekkür etti.

Başkan Ertürk, Kahramankazan'da tüm esnaflarla birlikte ahilik geleneklerini yaşattıklarını belirterek, her hafta semt pazarını Ahilik geleneklerine göre dualarla açtıklarını söyledi.

Ertürk, “Ahiliğin bundan sonraki nesillere taşınması noktasında o kültürün yaşatılması önemli. Kahramankazan Belediyesi olarak yalnızca aziz milletimizin değil İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda esnaf kardeşlerimize elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Tüm esnaflarımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.