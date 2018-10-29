Başkan Ertürk'ün ev ziyaretleri sürüyor

Başkan Ertürk, “Kahramankazan'da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. Ailemizle 15 yıldır gece gündüz demeden sürekli olarak birlikteyiz” dedi.

Kahramankazan'da yaşayan vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ev ziyaretlerini sürdürüyor. Ertürk, ziyaret ettiği evlerde vatandaşlarla sohbet edip, isteklerini dinliyor. Ziyaret ettiği evlerde aileden biri gibi karşılanan Başkan Ertürk, vatandaşların yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Başkan Ertürk'e ev ziyaretleri sırasında eşi Meral Ertürk de eşlik ediyor.

Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana sürekli vatandaşla iç içe olduğunu belirterek, “Kahramankazan'da nüfusu 53 bine yaklaşan büyük bir aileyiz. 81 ilden gelen vatandaşlarımızın yaşadığı Kahramankazan'da bu ailenin fertleri olarak barış, kardeşlik ve huzur içerisinde yaşıyoruz. Vatandaşlarımızla 15 yıldır gece gündüz demeden bir arada oluyoruz. Tüm acı ve mutlu günlerimizde birbirimize destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını birlikte çözüyoruz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını kendilerine iletiyorum, bu vatandaşlarımızı oldukça mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve gösterdiği istikamet doğrultusunda halkımızın mutluluğu ve refahı için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.