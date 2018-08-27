Başkan Fethi Yaşar, belediye çalışanları ile bayramlaştı

Gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde mesai arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Yaşar’a, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Ankara il yöneticileri, Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve ilçe yönetimi, Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti. Toplumun öncelikli olarak barışa ve huzura ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Yaşar, “Millet olarak huzur ve barış içinde yaşamak istiyorsak öncelikli olarak birbirimize saygı göstermeyi ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri kimseyi ötekileştirmeden, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin her vatandaşımıza eşit hizmet götürmeyi hedef edinerek çalışmalarımızı bu yönde planladık. Cami de yaptık Cemevi’de. Çünkü bizim dinimizde insanları ayrıştırmak yerine hoşgörülü olmak temel esastır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği bu topraklarda insanlar arasında barışın egemen olması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ” dedi.

“Devletin kurumları uyum içerisinde çalışmalıdır”

Kendi görev yetkisi içerisinde olmamasına rağmen sağlık, eğitim, kültür ve sosyal alanlarda ilçenin hemen hemen bütün mahallelerine yatırım yapıldığının altını çizen Başkan Fethi Yaşar, “Bizim görevimiz değil demedik. Devletin bütün kurumları birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalıdır. Bazı mahallelerimizde sağlık ocağı eksikti mahallelerimize kazandırdık. Okullarımız bakımsız durumdaydı. Çocuklarımızın temiz binalarda eğitim görmesi için her yıl okullara bakım ve onarım çalışması yapıyor, eksikliklerinin gideriyoruz. Ben ülkeme hayırlı işler yapmak için çabalıyorum. Yenimahalle’de ilçe sakinlerimizin hizmet açısından hiçbir konuda eksikleri olmaması için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin ve kentimizin ihtiyaçları önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.