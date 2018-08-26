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26 Ağustos 2018 13:32

Başkan Fethi Yaşar vatandaşla ve esnafla bayramlaştı

Kurban bayramının büyük bir coşkuyla yaşandığı Yenimahalle’de Başkan Fethi Yaşar, ilçenin birçok mahallesini sokak sokak gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Fethi Yaşar vatandaşla ve esnafla bayramlaştı

26 Ağustos 2018 13:32


Yenimahalle’de bulunan alışveriş merkezlerine, taksi duraklarına, parklara, kahvehanelere, pastanelere ve dükkanlara uğrayarak, ilçe sakinleri, esnaf ve çalışanlarla sohbet eden Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların kurban bayramını kutlayarak, esnaflara bol kazançlar diledi. Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü sabah saatlerinde başlayan bayramlaşma turunda, Başkan Yaşar’a, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, CHP Yenimahalle İlçe yöneticileri ve meclis üyeleri de eşlik etti. Yenimahalle Ragıp Tüzün, Yunus Emre, Pamuklar, Şentepe, Karşıyaka, Tepealtı, Güventepe, Burç, Avcılar, Kayalar, Demetevler, Yeşilevler, Yahyalar, Batıkent, Ata, Gazi, Çamlıca, Beştepe ve Varlık Mahallelerini sokak sokak gezerek halkı selamlayan Yaşar, taksi duraklarına, kahvehanelere, pazar yerlerine, polis karakollarına ve itfaiye istasyonlarına uğrayarak bayram çikolatası hediye etti.


Bayramlaşmak için gittiği her mahallede vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Yaşar, sokakta tokalaşarak bayramını kutladığı vatandaşların yanı sıra evlerinin balkonlarından, camlarından el sallayan ilçe sakinlerinin de ilgi odağı oldu. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ile Başkan Yaşar’ı alkışlayarak, el salladılar.



Alışveriş Merkezlerine bayram ziyareti


İlçe genelinde bulunan mahallelerin yanı sıra vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği alışveriş merkezlerine de bayram ziyareti gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, AVM içerisinde bulunan dükkanları, kafeleri ve yemek salonlarını tek tek gezerek, dükkan sahipleri ve çalışanlarla tokalaşarak bayramlarını kutladı. Aileleriyle birlikte alışveriş yapan vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Yaşar, ilçe sakinleriyle fotoğraf çektirerek minik Yenimahallelilerle vakit geçirdi. Bayram kutlaması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Fethi Yaşar’la sohbet etti.



Çalışanların huzuru için AVM’ler bayramda kapalı olmalı


Alışveriş Merkezlerine yaptığı bayram ziyareti dolayısıyla AVM yöneticileri ile bir araya gelen Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar” Öncelikle AVM içerisinde çalışan vatandaşlarımızın ve dükkan sahiplerinin kurban bayramını kutlar, hayırlı kazançlar dilerim. Diğer iş yerlerinde olduğu gibi AVM’lerde de bayram tatili süresince en azından ilk iki gün iş yerlerinin kapalı olması gerekmektedir. Bu durum çalışanların bayramı layıkıyla yaşaması ve ticaret ahlakı açısından büyük önem ifade etmektedir. Konuyla ilgili gerek Büyükşehir Belediyesinin gerekse ilgili Bakanlığımızın ivedililikle bir çalışma başlatmasının tüm esnafımıza fayda sağlayacağı düşüncesindeyim” dedi.




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