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24 Haziran 2017 11:47

Başkan Gökçek, AK Parti’li siyasetçilere Ankapark’ı gezdirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Parti’li siyasetçilere, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ankapark’ı gezdirdi.

Başkan Gökçek, AK Parti’li siyasetçilere Ankapark’ı gezdirdi

24 Haziran 2017 11:47


Başkan Gökçek, Çiçek ile Elitaş’ın yanı sıra AK Parti eski milletvekilleri Necati Çetinkaya, Salih Kapusuz ve Kemalettin Göktaş’ı, Ankapark’a kendi kullandığı araçla getirerek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.


Oyuncaklara binen ve eğlenceli dakikalar geçiren AK Parti’li siyasetçiler, Başkan Gökçek’e, Ankapark’taki çalışmalara ilişkin, “Çok hızlı ilerlemişsiniz, gerçekten çok güzel” değerlendirmesinde bulundu. Trenden çarpışan otoya, dijital oyunlardan tematik çadırlara kadar pek çok alanı yürüyerek gezen konuklar ile Başkan Gökçek’in, oyuncakları kullanırken yaşadıkları eğlence, kameralara da yansıdı.




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