Başkan Gökçek, AK Parti’li siyasetçilere Ankapark’ı gezdirdi

Başkan Gökçek, Çiçek ile Elitaş’ın yanı sıra AK Parti eski milletvekilleri Necati Çetinkaya, Salih Kapusuz ve Kemalettin Göktaş’ı, Ankapark’a kendi kullandığı araçla getirerek, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Oyuncaklara binen ve eğlenceli dakikalar geçiren AK Parti’li siyasetçiler, Başkan Gökçek’e, Ankapark’taki çalışmalara ilişkin, “Çok hızlı ilerlemişsiniz, gerçekten çok güzel” değerlendirmesinde bulundu. Trenden çarpışan otoya, dijital oyunlardan tematik çadırlara kadar pek çok alanı yürüyerek gezen konuklar ile Başkan Gökçek’in, oyuncakları kullanırken yaşadıkları eğlence, kameralara da yansıdı.