Başkan Gökçek Ayaş’ta

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’ya bağlı tüm ilçelerin Büyükşehir Belediyesi sınırları içine dahil edilmesiyle köy statüsünden mahalleye dönüştürülen 909 köye, düğünlerde, bayramlarda ve cenazelerde kullanılmak üzere masa, sandalye, çay ocağı, tüp, çay bardağı ve ses sistemi gibi malzeme yardımı yaptı. Başkan Gökçek, “Köylere Malzeme Desteği” projesi kapsamında bugün ilk olarak Ayaşlılarla buluştu.

“Elimizden gelen desteği veriyoruz”

Gökçek, malzeme teslim töreninde yaptığı konuşmada ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlardan

bahsederken, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ayaş’a elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. 2014 yılından bugüne kadar Ayaşımıza yapmış olduğumuz yatırımların miktarı eski parayla 97 triyon liradır. Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından eski parayla 58 trilyonluk yatırım yapıldı. 3 yıl içinde 223 bin ton asfalt döktük. 102 kilometre yol açım, bakım ve tarım yolu yaptık. 18 bin 400 metrekare kaldırım yaptık, 7 kilometre yeni imar yolu açtık. ASKİ tarafından ilçeye 36 kilometre içme suyu hattı döşendi. 8 bin 600 metreden fazla atık su ve yağmur suyu hattı yapıldı. Köylere 19 tane arıtma tesis yapıldı, 6 tane deponun bakımı gerçekleştirildi. 16 tane klorlama makinesi konuldu. ASKİ’ye bir hizmet binası yapıldı. Ayrıca 19 tane araç alıp Ayaş’ın hizmetine sunuldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökçek, Ayaş’ın güzelleştirilmesi için de 46 bin çiçek, 217 bin tane çalı grubu, 1521 tane yetişkin ağaç dikildiğini belirtirken, 467 tane kent mobilyası, 2 tane yeni park alanını düzenlemesi ile köylere 77 tane oyun grubu kurulduğunu söyledi.

Çiftçilere yapılan yardımlar

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Ayaşlı çiftçilere karşılıksız 3,5 trilyonluk yardım yapıldığını ifade eden Başkan Gökçek, “98 ton yem bitkisi ve tohum desteği verdik. Akkaraman ve teke merinos türü koyun vererek, 59 aileye yardımda bulunduk. 7 bin 16 mevye fidanı ve 1.5 ton kavuzsuz arpa desteği yaptık. Silaj paketleme ile 572 tane paketleme yaptık. 15 kişiye İyi Tarım Uygulama Sertifikası verdik. Bir vatandaşımıza süt tankı desteği, 10 kişiye de yüz adet arıcılık desteği yaptık. 596 dekar arazinin ekilecek hale gelmesi için taş toplama hizmetini de ücretsiz olarak sizlere sunduk” diye konuştu.

“Yaptıklarımız helali hoş olsun”

Gökçek, yapılan hizmetlerin helali hoş olması dileğinde bulunarak, Ayaş’a yapılan diğer yardım ve yatırımları şöyle sıraladı:

“Çanıllı Göleti’nde turna balığı şenliğinde ana sponsor olduk ve 238 yarışmacıya yardımda bulunduk. Ayaşlı Kadınlar Derneği’nin genel gider harcamalarına destek veriyoruz. Akkuyu Ilıca da jeotermal işletme sahamız için girişimlerde bulunuyoruz ki işsizlik azalsın. Akkaya’da salça üretim merkezi yaptık, şu anda çalışıyor. Ayaşımızın genelinde bin 638 aileye 24 bin 500 koli gıda, bin 611 ton kömür yardımında bulunduk. Ayrıca 34 camimize 102 ton kömür yardımı yaptık. Bin 644 aileye kırtasiye, kaban ve bot yardımları gerçekleştirdik. Ayrıca dekoratif saat kulemizi inşa ettik, Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından 4,5 km bordür ve tretuvar döşedik. Bir adet havuz, 7 adet vazo ve figür yerleştirdik. 2 kilometre oto korkuluk yaptık. EGO Genel Müdürlüğü’nün 5 adet otobüsü Ayaş’a hizmet vermektedir. 4 kilometre de yol çizgi çalışması yaptık.”

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen tüm bu yatırımların son üç yıl içinde yapıldığını anlatan Başkan Gökçek, “Bunların toplam tutarı da eski parayla 97 trilyondur. Helali hoş olsun” dedi.

Başkan Gökçek, Ayaş Meydanı’nın düzenlenmesi konusunda da Koruma Kurulu’ndan karar çıktığını ve kısa sürede çalışmalara başlayacakları müjdesinin verdi.

“25 ilçenin köy odalarına malzeme desteği veriyoruz”

Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 ilçede uygulamaya başlanılan köy odalarına yardım projesi çerçevesinde Ayaş’ta bulunduklarını belirterek,“Ayaş ve köylerimize yaptığımız bu yatırım ve yardımların dışında şimdide köy odalarınız için sandalye, masa, çaydanlık, bardak, çay ocağı tüpü, ses sistemi, servis takımları veriyoruz. İstedik ki düğünlerinizde cenazelerinizde vatandaşlarımız köy odalarında toplansın, çay ocakları da bizden olsun. Bu suretle bundan sonra köylerinize geldiğimizde bize de ikramda bulunursunuz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ayaş Belediye Binası önünde düzenlenen törene, Gökçek’in yanı sıra Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Ayaş Kaymakamı Ahmet Başbaydar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları ile vatandaşlar katıldı.