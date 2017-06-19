Başkan Gökçek şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Altınpark’ta iftar programı düzenledi. Program kapsamında bir konuşma yapan Başkan Gökçek, konuklarına, “Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Hoşgeldiniz sefalar getirdiğiniz, değerli şehit aileleri, değerli gazi kardeşlerim” diyerek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatandaşların kahramanca verdiği mücadeleyi anlattı. Başkan Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

“15 Temmuz’da büyük mücadeleler verdik, şehitler verdik. Eğer bugün burada toplanıyor, oturuyorsak, Allah’ın izniyle o şehitlerimizin ve gazilerimiz sayesinde. Allah onların mekanını cennet etsin, Allah onlardan razı olsun. Onlar bizim şerefimiz. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah, sizden razı olsun. Güneydoğuda, doğuda vatanımızın dört bir tarafından ülkesi için çarpışıp şehit olan kardeşlerimizin ailelerine de şükranlarımız büyük. Onların da mekanı cennet olsun İnşallah. Her zaman şehit kardeşlerimizin yanında olduk. Gücümüzün yettiği kadar sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar da yaptığı konuşmada, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, bu vatana üniformalı olsun, üniformasız olsun hizmet etmiş, gönül vermiş herkesin yararına çalışan bir vakıf olduklarını belirterek, "Biz, bu kutsal vatanın hizmetkarıyız ve vatan sevdalısının dostlarıyız. Biz bu vatana hakkıyla hizmet ettik, görevin hakkını verdik. Bizleri bugün bu sofrada bir araya getiren, her daim yanımızda olan şehit aileleri ve gazilerimizin dertleriyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan, her zaman gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında duran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek Bey’e tüm camiam, şehit ve gazi aileleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinden sonra Başkan Gökçek, ANFA Salonu’nda düzenlenen Kitap Fuarı’na giderek, “Sol Siyaset, FETÖ İlişkileri” isimli kitabını imzaladı. Sanatçı Çiğdem Tunç, Kitap Fuarı’nda Başkan Gökçek’in yanına gelerek hem kitabını imzalattı hem de Başkan Gökçek’e “Bir Eski Zaman Hikayesi” adlı tiyatro oyununa gösterdiği destekten dolayı teşekkür plaketi verdi. Gazi Lokman Aylar da Başkan Melih Gökçek’e desteklerinden dolayı bir şilt takdim etti. Vatandaşlar, kitap fuarında Başkan Gökçek’e kitap imzalatmak için kuyruk oluştururken, Başkan Gökçek de hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlerin taleplerini geri çevirmedi.