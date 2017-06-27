Başkan Gökçek’ten, çocuklara hediye yağmuru

gününde, çocuklara hediye dağıtımına Altınpark’ta ki “Mahallede Şenlik Var” panayırında devam etti.

Her bayramda olduğu gibi bu bayram da çocukları sevindirmeyi ihmal etmeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek ile birlikte Altınpark’ta Ramazan boyunca Ankaralı çocuklar için kurulan ve bayramda da eğlencenin merkezi olmaya devam eden “Mahallede Şenlik Var” panayırına sürpriz bir ziyarette bulundu.

Çocuklarla buluşmaya eli boş gitmeyen Başkan Gökçek, eşiyle birlikte armağan almak için sıraya giren çocuklara futbol, basketbol, voleybol, hentbol topları, badminton takımı, oyuncak araba, bebek dağıttı. Armağanlarını alan çocuklar, daha sonra palyaçolardan, Büyükşehir Belediyesi’nin kendileri için özel hazırlattığı bayram şekerlerini alarak, bayram eğlencesini mutlulukla tamamladılar.