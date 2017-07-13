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13 Temmuz 2017 11:40

Başkan Gökçek’ten, gece saat 02.00’da anıt denetimi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısına yapılan “15 Temmuz Şehitler Anıtı”nı, gece yarısı denetledi.

Başkan Gökçek’ten, gece saat 02.00’da anıt denetimi

13 Temmuz 2017 11:40


Melih Gökçek, saat 02.00’da gerçekleştirdiği denetimleri sırasında bir süre de canlı yayın platformu Scope’tan canlı yayın yaptı. Takipçilerine, anıtta, “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet” fikrinin işlendiği kısımları detaylıca yansıtarak, çalışmalar konusunda bilgi veren Başkan Gökçek, “Bir rekora imza atıyoruz. 3 haftada bitirilen büyük ve muhteşem bir anıt. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin farkı. Şu anda 3 vardiya toplam 480 kişi çalışıyor” dedi.



“Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun”


Anıtın 3 bin 200 metrekare alan üzerine kurulduğunu, eserin toplamda 250 tona yakın malzeme kullanılarak çelik ve mermerlerle inşa edildiğini belirten Başkan Gökçek, anıtın yapımında Safranbolu mermerinin çok incelikle işlenerek kullanıldığını bildirdi. Gökçek, canlı yayın sırasında, yanında bulunan eşi Nevin Gökçek’e, anıtla ilgili görüşlerini sordu.


Anıtın manevi duyguları yansıttığını belirten Nevin Gökçek de, “Müthiş. Yapanlardan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Her taraftan manevi duygularımızı yansıtan bir eser olmuş. Ellerinize sağlık. Allah bütünlüğümüzü bozmasın, düşmana fırsat vermesin, birbirimize düşürmesin, birlikteliğimiz hep devam etsin” diye konuştu.


Başkan Gökçek, canlı yayında Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar ve Anıtın Heykeltraşı Sinan Turaman ile ekip elemanlarını da takipçilerine tanıtarak, anıtın, darbe girişiminin yıl dönümünde 16 Temmuz Pazar günü sabah namazı sonrası saat 05.30’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağını da bildirdi.




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