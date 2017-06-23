Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 13:05

Başkan Gökçek’ten, Mimarlar Odası Başkanı Candan’a tepki

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın, Ulus’taki İller Bankası binasının yıkıldığı gün ’Koruma Kurulu’ kararı olmadığını iddiasına karşın, “Tezcan, kafanı duvara mı çarptın? Sen bizim hiç yasal olmayan iş yaptığımızı gördün mü? Okumak ama anlayamamak, bence en kötüsü” tweet’ini attı.

Başkan Gökçek’ten, Mimarlar Odası Başkanı Candan’a tepki

23 Haziran 2017 13:05


Mimarlar Odası Başkanı Candan’ın yanlış bilgi verdiğini söyleyen, İller Bankası binasının yıkım işlemlerine başlanmadan, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararı gösteren belgenin fotoğrafını da paylaşan Gökçek, Karakuş’a mimarlık mesleğini bırakmasını önererek, BELMEK kurslarında eğitim almaya davet etti. Gökçek, konuyla ilgili şu tweet’leri attı:


“-Tezcan kafanı duvara mı çarptın? Sen bizim hiç yasal olmayan iş yaptığımızı gördün mü? Okumak ama anlayamamak, bence en kötüsü


-Aşağıdaki kararı okuyunca, sanırım hırsından 8 ay uyuyamazsın. BELMEK kursuna gel, bizim arkadaşlar sana ders/eğitim/öğretim versin.


-Bence sen artık mimarlığı bırak. Önce aile yaşam merkezlerinden birinde Montessori ve NLP eğitimine (ücretsiz) katıl.


-Cehalet sözünü sana hiç yakıştıramadım. Bizim eğitmenlere söyleyeceğim, sana bir kıyak yapsınlar, adab-ı muaşeret (yaz) kursu versinler.


-Ayrıca BELMEK kurslarımızda sim sırma/tel kırma/şiş dantel/kırk yama (ücretsiz) kurslarından birine de katılabilirsin"


Başkan Gökçek, ardından da “Candan, kırdığı pottan sonra, utanarak mimarlığı bırakırsa, BELMEK’te aşağıdaki kurslardan hangisine katılmalı; süre 16 saat; sim kırma kursu, tel kırma kursu, şiş dantel kursu, kırk yama kursu” tweet’ini paylaşarak bir anket başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:14
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:01
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!