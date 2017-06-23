Başkan Gökçek’ten, Mimarlar Odası Başkanı Candan’a tepki

Mimarlar Odası Başkanı Candan’ın yanlış bilgi verdiğini söyleyen, İller Bankası binasının yıkım işlemlerine başlanmadan, Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararı gösteren belgenin fotoğrafını da paylaşan Gökçek, Karakuş’a mimarlık mesleğini bırakmasını önererek, BELMEK kurslarında eğitim almaya davet etti. Gökçek, konuyla ilgili şu tweet’leri attı:

“-Tezcan kafanı duvara mı çarptın? Sen bizim hiç yasal olmayan iş yaptığımızı gördün mü? Okumak ama anlayamamak, bence en kötüsü

-Aşağıdaki kararı okuyunca, sanırım hırsından 8 ay uyuyamazsın. BELMEK kursuna gel, bizim arkadaşlar sana ders/eğitim/öğretim versin.

-Bence sen artık mimarlığı bırak. Önce aile yaşam merkezlerinden birinde Montessori ve NLP eğitimine (ücretsiz) katıl.

-Cehalet sözünü sana hiç yakıştıramadım. Bizim eğitmenlere söyleyeceğim, sana bir kıyak yapsınlar, adab-ı muaşeret (yaz) kursu versinler.

-Ayrıca BELMEK kurslarımızda sim sırma/tel kırma/şiş dantel/kırk yama (ücretsiz) kurslarından birine de katılabilirsin"

Başkan Gökçek, ardından da “Candan, kırdığı pottan sonra, utanarak mimarlığı bırakırsa, BELMEK’te aşağıdaki kurslardan hangisine katılmalı; süre 16 saat; sim kırma kursu, tel kırma kursu, şiş dantel kursu, kırk yama kursu” tweet’ini paylaşarak bir anket başlattı.