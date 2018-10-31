Başkan Göksu 2. Kentsel Gelişim Zirvesi'ne katıldı

Ankara'da 2. Kentsel Gelişim Zirvesi'ne katılan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Dünyanın da değişik yerlerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında tarih, mimari, estetik dikkate alınırken bizdeki kentsel dönüşümün motive edici unsuru aslında bir hayat kurtarma operasyonudur. Kentsel dönüşümde birinci ve en önemli işimiz hayat kurtarmaktır" dedi.

Ankara'da kentsel dönüşümün tüm yönleriyle konuşulduğu 2. Kentsel Gelişim Zirvesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul'da kentsel dönüşümün hızla devam ettiği ilçelerden olan Esenler hakkında bilgiler paylaşan Başkan Göksu, Türkiye'de gerçekleştirilen kentsel dönüşümün yurt dışındaki kentsel dönüşümden farklı amaçlar taşıdığını söyledi. Türkiye'de kentsel dönüşümün daha yaşanılabilir ve güvenli binalar inşa etmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Göksu, "İnsan rüyasında ya umudu ya korkuyu görür. Bizde büyük göç dalgalarıyla kurulan şehirlerimizde kontrolsüz ve plansız şekilde yapılanmalar olmuş. Kentsel dönüşüm bize tarihi bir fırsat sunarak, bu şehirlerimizin planlı hale gelmesi açısından önemlidir. Dünyada kentsel dönüşüm aşamasında çok önemli yol katetmiş şehirler var. Bunlardan biri Paris. Paris'te kentsel dönüşüm neden yapılmış diye sorarsanız hiçbirinde hayat tehlikesi göremezsiniz. 30 yıldan beri kentsel dönüşüm çalışmalarını devam ettiren Barselona, yine ilk 10'a hayati tehlike girmez. Dünyanın da değişik yerlerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında tarih, mimari, estetik dikkate alınırken bizdeki kentsel dönüşümün motive edici unsuru aslında bir hayat kurtarma operasyonudur. Kentsel dönüşümde birinci ve en önemli işimiz hayat kurtarmaktır. Biz kentsel dönüşümün fırsatından yararlanarak şehirlerimizi insan yüzlü, planlı şehirlere, ekonomik kalkınmış, mutlu ve huzurlu şehirlere dönüştürebiliriz" dedi.