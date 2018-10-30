Başkan Güney'den anaokulu ziyareti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Belediyesi Nitelikli İlkeli Nesiller Anaokulu'nu ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması münasebetiyle ilçede bulunan okulları tek tek ziyaret ederek yeni eğitim öğretim yıllarını tebrik etti. Güney, Nitelikli İlkeli Nesiller Anaokulu'nu (NİNO) ziyaretinde okul müdürü ve öğretmenlerle sohbet ederek tatlı ikramında bulundu. Güney, tüm öğretmen, idareci ve öğrencilere başarılar dilerken, bir eğitimci olarak her zaman tüm okulların hizmetinde olduğunu söyledi. Başkan Güney, “Değerli öğretmenlerimizin ve ülkemizi güvenle geleceğe taşıyacak olan tüm öğrencilerimizin 2018-2019 eğitim öğretim yılını en içten dileklerimle kutlar, tüm öğrencilere başarılar dilerim” diye konuştu.