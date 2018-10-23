Başkan Güney'den basın yayın birimine ziyaret

21 Ekim gününün Pazar gününe gelmesi ve yoğun programlarından dolayı ziyaretlerini geciktirdiğini belirten Başkan Güney beraberinde Belediye Başkan Danışmanı ve Genel Koordinatör İhsan Taşer ile birlikte, Kızılcahamam Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünü ziyaret ederek 21 Ekim Gazeteciler Bayramı'nı kutladı. Güney, birimde görev yapan personeline hediye takdim ederek çalışmalarında başarılar diledi.