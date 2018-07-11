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11 Temmuz 2018 17:05

Başkan Güney’den İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam’a kazandırılacak olan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için ön çalışmalara başladı.

Başkan Güney’den İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyaret

11 Temmuz 2018 17:05


Göreve geldiği günden bugüne Kızılcahamam’da başlatmış olduğu projelerini tek tek hayata geçiren Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam için çalışmalarını sürdürüyor. Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Tekin ve STK başkanları ile Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticilerinden İbrahim Başaran’ı ziyaret etti. Güney, ziyaretinde İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunarak, Kızılcahamam’a yapılacak olan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi için fikir edindi.




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