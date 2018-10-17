İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Güney'den Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi'ne ziyaret

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle ilçede bulunan okulları ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması münasebetiyle ilçede bulunan okulları ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Muhittin Güney, ziyaret sırasında Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi'ni gezdi. Başkan Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile birlikte Kızılcahamam Robotik ve Kodlama Atölyesi'nde yapılan çalışmaları yakından inceleyerek, yapılan robotlardan birini kontrol ederek deneme yaptı. Ziyaretle ilgili Güney, “Bir eğitimci olarak okullarımıza desteğimizi artırarak devam edeceğiz“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.