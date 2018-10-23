Başkan Güney'den KOSGEB Kızılcahamam Temsilcisi Ali Aydın'a ziyaret

KOSGEB Kızılcahamam Temsilcisi Ali Aydın'ı ziyaret eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ''Firmaların ve girişimcilerin Ankara'ya gitmelerine gerek kalmadan işlemlerin yürütülmesi için bu ofisi açtık'' dedi.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, Genel Koordinatör Başkan Danışmanı İhsan Taşer ile birlikte KOSGEB Kızılcahamam Temsilcisi Ali Aydın'ı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Kızılcahamam Temsilcilik Ofisi Belediye Hizmet Binası faaliyetine kaldığı yerden devam ederek girişimcilere ve firmalara yeniden hizmet vermeye başladı.

''Firmaların ve girişimcilerin Ankara'ya gitmelerine gerek kalmadan işlemlerin yürütülmesi için bu ofisi açtık''

Başkan Güney, KOSGEB faaliyetlerinin bundan sonra Kızılcahamam'da da yürütüleceğini belirterek, ''Bundan sonra KOSGEB faaliyetleri ilçemizde yürütülecektir. Böylelikle hemşehrilerimiz desteklerden daha kolay ve fazla yararlanacaktır. Firmaların ve girişimcilerin Ankara'ya gitmelerine gerek kalmadan işlemlerin yürütülmesi için bu ofisi açtık" dedi. İlerleyen günlerde yeni bir girişimcilik eğitiminin müjdesini veren Güney, “Temsilciliğimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.