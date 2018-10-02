Başkan Selçuk Çetin sünnet ziyaretlerine devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018'de sünnet ettirilen çocuklardan Pursaklar'da ikamet edenleri Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin evlerinde ziyaret ediyor. Çocukları evlerinde tek tek ziyaret eden Başkan Çetin, belediyenin sosyal yardım müdürlüğü olan Tebessüm Çarşısı aracılığıyla bisiklet hediye edip sevindiriyor. Ev ziyaretlerinde diğer çocukları da unutmayan Başkan Selçuk Çetin, evdeki diğer çocuklara yaş ve cinsiyetlerine göre hediye vererek tebessüm ettirmeyi sürdürüyor. Program dahilinde her hafta düzenli olarak sünnet ziyaretleriyle evleri tek tek ziyaret eden Selçuk Çetin, gittiği adreslerdeki apartman sakinleriyle de görüşerek talepleri dinliyor, çözüm önerileri sunup gönül belediyeciliği seferberliğini sürdürüyor.

"Gönül belediyeciliği seferberliğine devam"

Sünnet ziyaretlerini değerlendiren Başkan Çetin, yıllardır bu uygulamaya devam edip gönüllere dokunduklarını ve hemşehrilerinin kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı memnuniyetini belirterek şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu sene de çok sayıda çocuğumuzu sünnet ettirdi. Sünnet olan yavrularımızın listelerini ve iletişim bilgilerini Tebessüm Çarşımız tespit ediyor. Hepsini tek tek ziyaret ediyoruz. Bisikletlerini hediye ediyoruz. Bina ve mahalledeki hemşehrilerimizle hasbihal edip taleplerini dinliyoruz. Onlarla bir araya gelmek, dertleşmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve en önemlisi herkesi tebessüm ettirmek, dualarını almak bizim için en güzel hizmettir. Hayata geçirdiğimiz projeler gönüllerle herkesin gönlüne dokunuyor, gönül belediyeciliği yapıyoruz."