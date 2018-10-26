Başkan Taşdelen, Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek'' konferansına katılacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek'' konferansı için İngiltere'nin Başkenti Londra'ya gitti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek'' konferansı için gittiği İngiltere'nin Başkenti Londra'da, Islington Belediyesi Councillor'ı Kaya Comer-Schwartz'ı makamında ziyaret etti. Avrupa Solunun önemli aktörlerinin de katılacağı ''Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa'yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek'' konferansına katılım için Londra'da bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, temasları çerçevesinde Londra Islington Belediyesi Councillor'ı Kaya Comer-Schwartz'ı makamında ziyaret etti. Belediye başkanları yürüttükleri projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundukları görüşmede, sosyal belediyecilik alanında yürütülen çalışmaları da paylaştılar.

Konferansın açılış konuşmasını Jeremy Corbyn'in yapması bekleniyor. Taşdelen'in yanı sıra Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Maliye Bakanı Euclid Tsakalatos, Londra Belediye Başkanı Sadiq Kahn, Syriza'dan Marina Prentoulis, Demos'tan Carl Miller, ekonomist Ann Pettifor, LSE Küresel Yönetişim Profesörü Mary Kaldor'un gibi önemli isimlerin bulunduğu konferansta Taşdelen, dünya ve Türkiye'de sosyal demokrat belediyecilik uygulamalarını anlatacak. Taşdelen, Londra Belediye Başkanı Sadiq Kahn ile aynı oturumda ''Değişen Avrupa'da Belediyeler'' başlıklı bir konuşma yapacak.