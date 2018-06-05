Başkan Taşdelen, iftarda Çerkezlerle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan sofralarında vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle buluşuyor. Başkan Taşdelen, son olarak Yaşamkent’te Çankaya Belediyesi Maykop Parkı içinde yer alan tesislerde kurulan iftar sofrasında Çerkezleri ağırladı. Taşdelen, Çerkez Derneği Başkanı Demir Kızılkaya ve Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Aslankaya’nın da yer aldığı iftarda, daha güzel ve aydınlık günlerde de birlikte olunması dileğinde bulundu.

Başkan Taşdelen’in, kendilerine her konuda destek verdiğini belirten Çerkez Derneği Başkanı Kızılkaya ise "Bir Çerkez dostu olan Başkanımız Taşdelen’e iftar yemeği buluşması için ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

Ramazan ayının barış ve dayanışmaya vesile olmasını dileyen Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Aslankaya da Taşdelen’e kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Başkan Taşdelen’in göreve geldiği 2014 yılından bu yana her Ramazan ayında ilçenin farklı bölgelerine 5 ayrı iftar çadırı kuran Çankaya Belediyesi, geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Cebeci, Türközü, Esat, Öveçler ve Cevizlidere bölgelerine kurulan iftar çadırlarında bugüne kadar 585 bin vatandaşı buluşturan Çankaya Belediyesi, iftar çadırlarında bu yıl da 200 bine yakın vatandaşı ağırlayacak.