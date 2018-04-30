Başkan Taşdelen’den Boztepe ve Zafertepelilere müjde

Taşdelen, bölgenin imar sorununu Çankaya Belediye Meclisinde görüşerek Büyükşehir Belediye Meclisine sunacaklarını söyledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinlediği ‘Başkanla Yüz Yüze’ toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin en büyük yatırım programını anlattığı toplantıların 7’ncisi Bayraktar Mahallesi ve çevre mahallelerin katılımıyla Bayraktar Çankaya Evi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi olan Çankayalıların mutlu olması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin mutlu olması. Yıllardır çözüme kavuşması için beklenen Boztepe ve Zafertepe’nin imar sorununu inşallah çözeceğiz. En geç Temmuz ayındaki Meclis toplantısına yetiştireceğiz ve Büyükşehir’e götüreceğiz. Artık Boztepe ve Zafertepe’nin imar sorunu kalmayacak” diye konuştu.

Göreve gelmeden önce 124 mahallede olduğu gibi Bayraktar Mahallesi’nde de Muhtar Barış Cömert’le mahallenin ihtiyaçlarını konuştuklarını ifade eden Taşdelen, “Burada en temel ihtiyacın taziyelerin, toplantıların ve etkinliklerin yapılacağı bir mekan olduğunu tespit ettik ve şu an toplantımızı yaptığımız Bayraktar Çankaya Evi’ni hizmete sunduk. Bize ait olan sokakların asfaltını, kaldırımını yaparak eski olan mahallelerin yenilenmesini sağladık. Kalıcı eserleri hayata geçirdik. 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, kültür merkezleri, öğrenci yurtları, yüzme havuzları, Çankaya Evleri, parklar olmak üzere halkın doğrudan yararlanabileceği eserler yaptık ve temellerini attık. İlk olarak bizim dönemimizde başlayan iftar çadırları ile halk nerede ise belediye orada olacak ilkesini hayata geçirdik. Yeni bir yönetim anlayışını hayata geçireceğimizi söylemiştik. Çankaya Belediyesi olarak iyi ki benim belediyem var, iyi ki Çankayalıyım diyebileceğiniz bir belediye oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.