Başkan Taşdelen'den Çankaya'nın yeni kaymakamına ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Kaymakamlığına atanan Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhurbaşkanlığının 26 Ekim tarihli kararnamesi ile Yozgat Valiliğine atanan Kadir Çakır'dan boşalan Çankaya Kaymakamlığına atanan Hüdayar Mete Buhara'yı makamında ziyaret etti. Buhara'ya yeni görevinde başarılar dileyen Taşdelen, yeni dönemde Türkiye'nin en büyük ilçesini işbirliği içerisinde yönetme temennisinde bulundu. Türkiye'nin çeşitli illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Buhara'nın Çankaya'da görev yapacak olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Taşdelen, yeni kaymakama görevinde başarılar diledi.

Taşdelen'in ziyaretine Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya, Anıl Sevinç, Gülsün Bor Güner ve Yasemin Asil de eşlik etti.