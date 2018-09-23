Başkan Taşdelen'den yenilenen okullara ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, belediye tarafından yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilen okulları ziyaret etti. Okullarda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Taşdelen, çocuklara kırtasiye seti armağan etti. Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi olma sorumluluğunu eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla da gösteren Çankaya Belediyesi, Taşdelen'in göreve geldiği günden bu yana 218 devlet okulunun tadilatını gerçekleştirerek okulların çehresini baştan aşağı değiştiriyor. Okulların iç ve dış cephe boyaması, çevre düzenlemesi, çatı onarımı ile zemin asfaltlama işlemlerini yeni eğitim öğretim dönemine yetiştiren Çankaya Belediyesi, öğrencilerin daha iyi eğitim almaları için her ayrıntıya dikkat etti.

Okulları ziyaretinde öğrencilerin yoğun ilgisine karşılık veren Taşdelen, “Öğretmen çocuğu olarak eğitime çok büyük önem veriyorum. Yarının ümidi çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İlçemizde yer alan tüm okullara şartlarımız ölçüsünde yardım etmeye devam edeceğiz. Çünkü burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi ve Mustafa Kemal Atatürk'e layık olan bir belediye olacağız” diye konuştu.