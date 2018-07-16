Veysel Tiryaki, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen anma programına katıldı. Şehit aileleri ve gazilerin de katıldığı programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile çok sayıda teşkilat personeli ve vatandaşlar da yer aldı.

Törende duygu dolu anlar yaşandı

Anma töreninin sürpriz katılımcısı 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda derdest edilerek, başından vurulan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’dı. Uzun tedavi sürecinin ardından yaşam mücadelesini kazanan Aslan, ilk kez bir programa katıldı. Tören alanına tekerlekli sandalye ile getirilen Aslan, yaptığı konuşmada, “Bu cennet vatan için mücadele ettik. Bu millete düşman gibi silah çektiler. Demokrasi kazandı, milletimiz kazandı. Bizler mücadelemize aynı cevapla devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi. Aslan’ın konuşmasını törene katılanlar ayakta alkışladı. Şehit yakınlarından bazıları, “Helal olsun sana, bu milletin kahramanısın. Sana dokunan hainlerin elleri kırılsın” diye bağırdı. Aslan kürsüden inerken de tören alanındakiler tarafından uzun uzun alkışlandı.

“Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın”

Başkan Tiryaki, anma töreninin sona ermesinin ardından, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe teşkilatı ve beraberindeki Altındağlılarla birlikte Kızılay’daki programa katıldı. Burada Altındağ’dan gelen diğer vatandaşlarla buluşan Başkan Tiryaki, Milli İrade Meydanı’ndaki törene katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 2’nci yıldönümünde 81 ilde anma törenlerinin yapıldığını söyleyen Başkan Tiryaki “15 Temmuz gecesi kanlarıyla tarih yazan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin huzuru için şehadete yürüyen tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize ise cesaretleri ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyorum. Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Unutmayacağız. Unutturmayacağız” dedi.