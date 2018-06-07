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07 Haziran 2018 16:23

Başkan Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı üyeleriyle iftarda buluştu

AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Bu seçimlerde de yüksek oy almak bizim için önemli.

Başkan Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı üyeleriyle iftarda buluştu

07 Haziran 2018 16:23

Bunun için herkesten emek bekliyoruz, gayret bekliyoruz ve dua bekliyoruz’’ dedi.


Ramazan ayı boyunca her akşam Altındağlı vatandaşlarla birlikte orucunu açan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, AK Parti Altındağ İlçe Teşkilatı ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen iftar yemeğinde Ramazan ayı boyunca her akşam Altındağlılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, ’’İçinde bulunduğumuz seçim atmosferi nedeniyle bu Ramazan çok daha güzel ve çok daha anlamlı. Daha önceki seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de kimsenin gönlünü kırmadan, kavga etmeden, bize oy vermeyenlerin de gönlünü alarak Altındağ’a yakışır şekilde çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.


Altındağ’ın bugüne kadar Ankara’da en fazla oy alınan ilçelerin başında geldiğinin altını çizen Tiryaki, ’’Bu seçimlerde de yüksek oy almak bizim için önemli. Bunun için herkesten emek bekliyoruz, gayret bekliyoruz ve dua bekliyoruz. İnşallah 24 Haziran’dan sonra yine bu salonlarda bir araya geleceğiz. Çocuklarımız, onların çocukları rahat etsin diye çalışıyoruz. Bu çalışmaya emekleri, gayretleri ve duaları ile gönül veren, destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah gayretlerimizi boşa çıkarmasın’’ şeklinde konuştu.


Düzenlenen iftar yemeğine Tiryaki’nin yanı sıra AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, ilçe kadın ve gençlik kolları ana kademe yönetim kurulu üyeleri, mahalle teşkilatı ve Altındağ Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti Altındağ 2. Bölge Milletvekili adayları Enes Şişman ve Müzehher Belma Erdoğan katıldı.




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