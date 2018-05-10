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10 Mayıs 2018 11:16

Başkan Tiryaki, Altındağlı beylerle bir arada

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, farklı mahallelerden gelen Altındağlı beylerle bir araya geldi.

Başkan Tiryaki, Altındağlı beylerle bir arada

10 Mayıs 2018 11:16

Yıl içinde Çanakkale ve Bursa gezisine katılan 300 kişi ile Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde buluşan Başkan Tiryaki alkışlarla karşılandı.


Her yıl 20 bin kişiyi Ankara dışı gezilere götürdüklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu gezilerin turistik değil, kültürel geziler olduğunu hatırlattı.



“Altındağlıların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar gerçekleştirdik”


Başkan Tiryaki, konuşmasında Altındağ Belediyesi olarak çocukları çok önemsediklerini de vurgulayarak şöyle devam etti.


“Çocuklar günümüzde maalesef bir fanusun içinde ve ne yazık ki robot gibi yaşıyor. Doyasıya gezip oynayacakları, enerjilerini atacaklara yerlere ihtiyaçları var. Mahalleleri planlarken konutların arasında nefes alacağımız yerler ayırıyoruz. Yeşil alanları, spor tesislerini, yüzme havuzlarını, kültür sanat merkezlerini çok önemsiyorum. Bunları yapmayı sürdüreceğiz. 2017 yılında Altındağ’ın nüfusu yaklaşık 35 bin arttı. Nüfusu arttırmak önemli değil. Önemli olan orada yaşayan vatandaşın hayat kalitesini arttırmak Sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürebiliyor musunuz? Ya da parkı, okulu, spor tesisleri evine yakın mı? İşte önemli olan bu Altındağ Belediyesi olarak hep bu düşünceyle hareket ettik.”



Altındağlılardan Başkan Tiryaki’ye teşekkür


Karapürçek Mahallesi sakinlerinden Haydar Şentürk, daha önce Çanakkale’ye hiç gitmediğine dikkat çekti. Altındağ Belediyesi sayesinde böyle bir fırsat yakaladığını ifade eden Şentürk, kendileri için her şeyin düşünüldüğünü vurguladı.


Aydınlıkevler Mahallesi’nde oturan Abdülkadir Düzol ise duygularını şöyle dile getirdi:


“Çanakkale’ye ilk defa gidenlerdenim. Konakladığımız otelden tutunda yemek yediğimiz restoranlara kadar her şey harikaydı. Bu yaşımda Çanakkale’ye gittim. Çok şey öğrendim. Rehberler neredeyse yoldaki ağaçları bile anlattı. Vatanımızın ne şartlar altında kazanıldığını şimdi daha iyi anladım.”




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