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16 Temmuz 2018 14:25

Başkan Tiryaki Altındağlı şehit ailelerini ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki, Altındağ’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Altındağlı şehit aileleriyle bir araya geldi.

Başkan Tiryaki Altındağlı şehit ailelerini ağırladı

16 Temmuz 2018 14:25

2 yıldır şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerinin hep yanında olduklarını ifade eden Başkan Tiryaki, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Altındağlı vatandaşların ailelerini Altınköy’de ağırladı.


“15 Temmuz’un yıldönümünde, acılarımız hala taze “


Ailelere duygu dolu bir konuşma yapan Başkan Tiryaki “Aradan geçen 2 yıla rağmen acımız hala taze. Devletimiz, milletimiz ve bizler her zaman yanınızdayız. Sizler bize emanetsiniz. Ne yaparsak yapalım, acınızı ve kaybınızı unutturamayız. Sizin acınız, bizim de acımız Şehitlerimiz daima kalbimizde yaşıyor” diye konuştu.


“Akıllı ve uyanık olmayı sürdürmeliyiz.”


Altındağ Belediye Başkanlığı yaptığı süre boyunca büyük bir sorumluluk içinde hareket ettiğine dikkat çeken Başkan Tiryaki, “Ben Altındağ’da bize emanet edilen hiçbir kuruşu, bu tür kuruluşların, cemaatlerin hiçbirine harcamadım da, harcatmadım da.” diyerek şöyle devam etti:


“Hainler hainliklerini yaptılar. Bu hainlerin kökü kazınana kadar, bizim akıllı olmamız, uyanık olmamız lazım. Dimdik ayakta durmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Bu memleketin mayası imanla yoğrulmuştur. O gece vatan, millet, din için sokaklara dökülen, bu destanı yazanlar gerçek Türkiye’dir.”


Şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı


15 Temmuz gecesine dair anılarını paylaşan ve o geceyi tekrar hatırlayan şehit aileleri ise buluşmada duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Tiryaki’ye ve Altındağ Belediyesi’ne kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden şehit yakınları, “Başkanımızın bize göstermiş olduğu yakın ilgi, bir nebze de olsa acımızı dindiriyor. Herkesten Allah razı olsun” dedi.




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