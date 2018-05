Başkan Tiryaki Altındağlılarla bir araya geldi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ’ın farklı mahallelerinden Yunus Emre Kültür Merkezi’ne gelen 400 kişiye hitap etti. Altındağlı kadınlara belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Tiryaki, kadınlardan tam not aldı. 2004 yılından bugüne Altındağ’da çok şey değiştiğini, Altındağ’ın eski Altındağ olmadığını söyleyen Başkan Tiryaki, "Ankara Türkiye’nin, Altındağ da Ankara’nın başkentidir. Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka değeri oluşturdu. Her gün marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur, Altındağlıların ve Ankaralıların gururudur. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen değişen ve güçlenen yapımızla kaliteli hizmet ve kurumsal yönetim anlayışımızı devam ettirerek, Altındağ’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye değer katmayı sürdürüyoruz. Bunda en büyük pay sahibi sizlersiniz. Sizlerin duası ile bugünlere geldik. Sizlerin duası ile Altındağ’da bereket her geçen gün artıyor" dedi.

“Borcu olmayan belediye”

Altındağ Belediyesinin hiç borcu olmadığına da vurgu yapan Başkan Tiryaki, Altındağlıların desteği ile bugünlere geldiklerini ifade ederek, "Bugün gelinen noktada hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye oluşturduk. Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz. Önümüzdeki hafta bir cami açılışı yapacağız. Bayramdan sonra da yine her 15 günde bir açılış yapmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar 20 spor tesisi kazandırdığımız ilçemize 2017 yılında 5 spor tesisi daha kazandırıyoruz. Ramazan’dan hemen önce Ali Ersoy Mahallesi’ne yaptığımız kültür merkezini hizmete açtık. Beşikkaya Mahallesi’ne yaptığımız kültür merkezinin inşaatı bitmek üzere. Bugün sizlerin devam ettiği kadın eğitim kültür merkezlerimizin sayısı 24 oldu ve gururla söylüyorum ki 60 bin kadın devam ediyor bu merkezlere. Gençlik merkezlerimizin ise üye sayısı 30 bini buldu ve ilçe genelinde gençlik merkezlerimizin sayısını 17’ye çıkardık. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için 14 yeni okul yaptık. Altındağ’da mahalle camileri dönemini başlatarak 14 mahalle camisini ilçemize kazandırdık. Altındağ’da sağlık yatırımlarımız da hiç durmadı ve 9 aile sağlığı merkezini ilçeye kazandırdık. Şimdi de Altındağ’a 112 Acil Servis İstasyonları yapıyoruz. Bunlardan beş tanesi açılmak üzere. 2017 yılında Altındağ’a kazandırdığımız kütüphanenin açılışını da gerçekleştirdik. İki kütüphanenin daha inşaatı devam ediyor. Bize güvenip destek olan, dualarıyla güç veren sizlere ve tüm Altındağlılara en kalbi duygularımla teşekkür ederim" diye konuştu.