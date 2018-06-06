Başkan Tiryaki Altındağlılarla buluştu

Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz’’ dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Altındağ’da 2005’ten bugüne çok büyük değişiklikler yaşandığına dikkat çeken Başkan Tiryaki, kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere parklarıyla, spor tesisleriyle, kültür merkezleriyle, yollarıyla, sağlık merkezleriyle, pazar yerleriyle Altındağ’ın bambaşka bir görümüne kavuştuğunu kaydetti. ’’Ankara Türkiye’nin, Altındağ’da Ankara’nın başkentidir’’ diyen Tiryaki, ’’Bugün Altındağ Belediyesi, hem Ankara’da hem Türkiye’de bir marka değeri oluşturdu. Her gün marka projelerimizle Altındağ’da bir önceki yıldan daha büyük işlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu gurur, Altındağlıların ve Ankaralıların gururudur. Geçirmiş olduğumuz zorlu dönemlere rağmen değişen ve güçlenen yapımızla kaliteli hizmet ve kurumsal yönetim anlayışımızı devam ettirerek, Altındağ’a, Ankara’ya ve Türkiye’ye değer katmayı sürdürüyoruz. Bunda en büyük pay sahibi sizlersiniz. Sizlerin duası ile bugünlere geldik. Sizlerin duası ile Altındağ’da bereket her geçen gün artıyor. Bugün gelinen noktada hiçbir kurum ve kuruluşa borcu olmayan bir belediye oluşturduk. Tüm kaynaklarımızı Altındağlıların yaşam kalitesini artırmak için kullandık. Bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz’’ ifadelerini kullandı.