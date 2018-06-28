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28 Haziran 2018 09:54

Başkan Tiryaki, ASKİ Genel Müdürünü ağırladı

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ASKİ Genel Müdürü Prof.

Başkan Tiryaki, ASKİ Genel Müdürünü ağırladı

28 Haziran 2018 09:54

Dr. Cumali Kınacı’yı ağırladı. Başkan Tiryaki’yi makamında ziyaret eden Kınacı, Altındağ’ın ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi aldı.


Prof. Dr. Kınacı’yla bilgi alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Veysel Tiryaki, görüşme hakkında şu bilgileri verdi.


“ASKİ Genel Müdürü Sayın Prof Dr. Cumalı Kınacı’ya ilgisinden ötürü çok teşekkür ederim. Altındağ yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir ilçe. Bu nedenle ASKİ’yi ilgilendiren alanlarda da yoğun talepler oluyor. Kendisine bu konuları aktardım. İlçemizin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi verdim ve vatandaşlarımızın kendilerinden istek ve beklentilerini anlattım. En kısa sürede tekrar bir araya geleceğiz inşallah. Kendisine göstermiş olduğu bu nezaketten ve olumlu işbirliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.”




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