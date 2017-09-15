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15 Eylül 2017 18:20

Başkan Tiryaki, Bosnalı belediye başkanlarını ağırladı

Altındağ Belediyesi, Bosna Hersek’ten gelen belediye başkanları heyetine “Kentsel Dönüşüm” konusundaki tecrübelerini aktardı.

Başkan Tiryaki, Bosnalı belediye başkanlarını ağırladı

15 Eylül 2017 18:20


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Bosnalı belediye başkanlarını Ankara’nın tarihi ilçesi Altındağ’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, meslektaşlarını özellikle Altındağ’da gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi.


Bosnalı belediye başkanlarından oluşan 20 kişilik heyet, önce Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki ile birlikte Altınköy Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Daha sonra Tiryaki, Bosnalı meslektaşlarının talebi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.


Başkan Tiryaki, meslektaşlarına kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi


Tiryaki, Belediye Meclis Salonu’nda yaptığı sunuma Altındağ’ın eski hali ile yani hali arasındaki farkları ortaya koyarak başladı. Altındağ’ın kısa süre önce gecekondularla kaplı olduğunu fotoğraflarla Bosnalı misafirlerine anlatan Tiryaki, 2005 yılından beri 45 binden fazla kaçak ve harabe yapı yıktıklarının altını çizdi. Göreve geldiklerinde Altındağ’ın yüzde 85’inin gecekonduyla kaplı olduğunu ve yüzde 70’inin de imarsız olduğunu ifade eden Tiryaki, bugün bu tablonun tamamen değiştiğini belirtti.


“Farklı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüterek Altındağ’da büyük bir sorunu ortadan kaldırdık. Bugün Türkiye’de takip edilen bir belediye haline geldik” diyen Başkan Tiryaki, son 10 yıldır yapılan işler hakkında fotoğraflar eşliğinde bir sunum gerçekleştirdi.




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