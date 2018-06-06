Başkan Tiryaki, Çevre Günü’nde çocukları yalnız bırakmadı

Altındağlı çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde önemli bir etkinliğe imza attı. Hamamönü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katılarak, çocukları yalnız bırakmadı. Dünya Çevre Günü’nde çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Tiryaki, ’’Ağaç yaşken eğilir. Dolayısıyla çocuklara bu yaşlarda çevre bilincini öğretmek çok önemli. Yıl boyunca gençlik merkezlerimizde çocuklara temizlik ve çevre konusunda farklı seminerler veriyoruz. Bugün görüyorum ki çocuklar büyüklerinden daha duyarlı. Tabiat varlıklarımızı ve şehirlerimizin doğal dokusunu korumak, çevreye duyarlılığını artırmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri yeşil alan yatırımlarımızı çok önemsiyoruz. Bugüne kadar Altındağ’a 59 park kazandırdık. Bununla birlikte bu yıl her apartmana iki fidan kampanyasını başlattık. Geri dönüşüm konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni nesle daha yeşil ve daha temiz bir dünya bırakmak için vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını bekliyor ve Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

Altındağlı çocuklar, hazırladıkları pankartlarla temizlik yürüyüşü için Hamamönü’ne gelerek ’’Temiz çevre, temiz Altındağ’’ sloganları attılar. Hamamönü esnafının kapısını çalan Altındağlı çocuklar, temizlik broşürleriyle işletmecileri bilgilendirdi. Çok sayıda farklı çevre kurumunun da katkı sağladığı stantlarda çocuklar geri dönüşümü öğrendi. Söz konusu stantlarda camların geri dönüşüme kazandırılabileceğini anlatmak için soda şişelerinden cam üfleme sanatının en güzel örnekleri de verildi.

Altındağ Belediyesine bağlı tüm kadın eğitim kültür merkezlerinden üyeler de, temizliği ve geri dönüşümü konu alan el emeği göz nuru çalışmalarıyla çocuklara destek verdi. Altındağlı çocuklar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne dikkat çekmek için kendilerine hediye edilen çantaları boyadı. Çocuklar, çevreci kedi Çevki ile de bol bol fotoğraf çektirdi. Hacivat ve Karagöz orta oyunuyla temizlik mesajları veren çocuklar, bu sayede her atığın çöp olmadığı konusunda da bilgilendi.

Zübeyde Hanım Gençlik Merkezi üyelerinden Elif Çıbıkcı, tertemiz bir çevre için burada toplandıklarını söyledi. Minik çevreci, her çöpün atık olmadığını belirterek, ’’Mesela atık yağlar. Bu yağları lavabolardan dökmemeliyiz. Denizlerimizin kirlenmemesi için bu çok önemli’’ diye konuştu.

Gültepe Orhangazi Gençlik Merkezi’nden Kübra Özsoy ise, ’’Temizlik eğitimlerini gençlik merkezlerinde de alıyoruz. Birçok seminer oluyor. Onlara katılıyoruz. Böylece temiz çevre ve atıklar hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Biraz önce Veysel Başkan da geldi. Zaten hep yanımızda. Kendisine çok teşekkür ederiz’’ dedi.