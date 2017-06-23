Başkan Tiryaki, çocukların mutluluğuna ortak oldu

Çocukluğunun köyde geçtiğini söyleyen Başkan Tiryaki, bayram öncesinde alınan yeni bir kıyafetin heyecanını ve mutluluğunu çok iyi hatırladığını anlattı.

Altındağ Belediyesi yardım birimi Altınay tarafından organize edilen programda, 600 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi. Altınay Mağazası’na gelen çocuklar, kendi zevklerine göre kıyafet seçti. Altındağlı çocuklarla tek tek ilgilenen Saadet Tiryaki, çocuklara kıyafet seçiminde yardım etti. Çocukların seçtiği bayramlık gömlekler, pantolonlar, elbiseler, tişörtler, yelekler, bluzlar, ayakkabılar ve çoraplar paketlenerek, çocukların ailelerine teslim edildi.

Çocuklardan Başkan Tiryaki’ye yoğun ilgi

Çocukların bayram sevincine ortak olan Başkan Tiryaki, çocukların sevgi seli ile karşılaşınca duygusal dakikalar yaşadı. Başkan Tiryaki, “Benim de çocukluğum köyde geçti. Yokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Çocukken bayramda alınan ayakkabının veya yeni bir gömleğin anlamını da çok iyi bilirim. O yüzden tek bir çocuğa bile hayal ettiği bayramı yaşatabilirsek ne mutlu bize” dedi.