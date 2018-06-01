Başkan Tiryaki, Hamamönü’nü gezdi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlılarla buluştuğu Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki iftardan sonra misafirleri ile birlikte Hamamönü’nü ziyaret etti. Hamamönü’ndeki stantları gezen Başkan Tiryaki’ye gazetecilerle birlikte, AK Parti Ankara milletvekili adayı Barış Aydın da eşlik etti. Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi’ndeki Tasavvuf Müziği dinletisini dinleyen Başkan Tiryaki ve misafirleri, ardından Hamamönü Sanat Sokağı’na geçti.

Başkan Tiryaki Hamamönü esnafı ile sohbet etti

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek bir turizm merkezi haline getirilen Hamamönü’nde 2009 yılından beri Ramazan etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Tiryaki, "Hafta içi olmasına rağmen bugün de Ankaralılar Hamamönü’ne akın etmiş. Çoluk, çocuğu, genci, yaşlısı ile Ankaralıları, hatta Ankara dışından gelen misafirleri de Hamamönü’nde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hamamönü, gerçekten Ramazan’da da bir başka güzel" dedi.

Hamamönü sokaklarını turlayan Başkan Tiryaki, gecenin sonunda Kabakçı Konağı’na da uğradı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı eski milletvekili Akif Gülle ve Hamamönü esnafı ile sohbet eden Başkan Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü’ne davet etti.