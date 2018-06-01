Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:19

Başkan Tiryaki, Hamamönü’nü gezdi

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, iftardan sonra misafirleri ile birlikte Hamamönü’nü ziyaret etti.

Başkan Tiryaki, Hamamönü’nü gezdi

01 Haziran 2018 14:19


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağlılarla buluştuğu Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’ndeki iftardan sonra misafirleri ile birlikte Hamamönü’nü ziyaret etti. Hamamönü’ndeki stantları gezen Başkan Tiryaki’ye gazetecilerle birlikte, AK Parti Ankara milletvekili adayı Barış Aydın da eşlik etti. Altındağ Belediyesi Kültür Sanat Evi’ndeki Tasavvuf Müziği dinletisini dinleyen Başkan Tiryaki ve misafirleri, ardından Hamamönü Sanat Sokağı’na geçti.



Başkan Tiryaki Hamamönü esnafı ile sohbet etti


Altındağ Belediyesi tarafından restore edilerek bir turizm merkezi haline getirilen Hamamönü’nde 2009 yılından beri Ramazan etkinlikleri düzenlediklerini söyleyen Tiryaki, "Hafta içi olmasına rağmen bugün de Ankaralılar Hamamönü’ne akın etmiş. Çoluk, çocuğu, genci, yaşlısı ile Ankaralıları, hatta Ankara dışından gelen misafirleri de Hamamönü’nde ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Hamamönü, gerçekten Ramazan’da da bir başka güzel" dedi.


Hamamönü sokaklarını turlayan Başkan Tiryaki, gecenin sonunda Kabakçı Konağı’na da uğradı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı eski milletvekili Akif Gülle ve Hamamönü esnafı ile sohbet eden Başkan Tiryaki, tüm Ankaralıları Hamamönü’ne davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç