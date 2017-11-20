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20 Kasım 2017 11:32

Başkan Tiryaki, her pazar kahvaltıda ilçe sakinleriyle buluşuyor

Altındağ’da, pazar buluşmaları tüm hızı ile sürüyor.

Başkan Tiryaki, her pazar kahvaltıda ilçe sakinleriyle buluşuyor

20 Kasım 2017 11:32

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 10 yıldır pazar sabahları hemşehrileriyle aynı sofrada buluşuyor. Altındağlı vatandaşlar, Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda bu Pazar günü de bir araya geldi.


Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Eşim Saadet Hanım ile birlikte 10 yıldır pazar günleri Altındağlı hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşuyor, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Artık gelenek haline geldi. Her hafta farklı bir mahalleden komşularımızı misafir ediyoruz. Bu haftaki konuklarımız Alemdağ ve Çamlık Mahallesi sakinleri. Hepinizin evinde yiyecek ekmeği, içecek bir bardak çayı var. Bizleri kırmadınız geldiniz. Bu sofralar siz geldiğiniz için güzel, sizinle anlamlı. Güzel Altındağ’ın güzel insanları ile kurduğumuz gönül bağının benim için kıymeti çok büyük” diye konuştu.


Vatandaşlardan Başkan Tiryaki için ‘İçimizden biri’ yorumu


Karapürçek Mahallesi’ndekiZümrüt Düğün Salonu’ndagerçekleşen programa Alemdağ ve Çamlık Mahallesi’nden yaklaşık 450 kişi katıldı. Ak Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ve Kadın Kolları Başkanı Bilgin Satar’ın da bulunduğu programda Başkan Tiryaki, kahvaltı öncesi masaları tek tek dolaşıp misafirlerinin halini hatırını sordu. Altındağlıların taleplerini ve isteklerini dinleyen Başkan Tiryaki,yapılması mümkün olanlar için ekibine anında talimat verdi. Başkan Tiryaki için ‘İçimizden biri’ yorumunda bulunan bölge halkı ise kendilerine gösterilen ilgiden oldukça memnun oldu.


Başkan Tiryaki: “Biz büyük bir aileyiz ve giderek güçleniyoruz”


Başkan Tiryaki, kahvaltı sonrası yaptığı konuşmada her zaman Altındağlıların yanında olduklarını söyledi. “Biz büyük bir aileyiz ve giderek güçleniyoruz” diyen Başkan Tiryaki, bölge halkının daha rahat yaşam alanlarına kavuşması için çalıştıklarını belirtti.


Başkan Tiryaki ilçede kısa sürede yaşanan değişime de dikkat çekti. Gerek toplu konut projeleriyle, gerek çarpık yapılaşma karşısındaki kararlı duruşlarıyla, gerekse sosyal donatı alanlarına verdikleri önemle Altındağ’a büyük bir ivme kazandırdıklarını aktaran Başkan Tiryaki, ilçenin artık göç veren değil göç alan bir hale geldiğini ifade etti.




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