Başkan Tiryaki iftar buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Tiryaki’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Arife Polat Düzgün, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, İlçe teşkilat mensupları ve Altındağ Belediyesi meclis üyeleri katıldı. İftar davetinde yaklaşık 400 kişi bir araya geldi.

“Yıllardır özveri ile çalışan teşkilatımıza şükranlarımı sunarım”

Başkan Tiryaki, herkesten emek, gayret ve dua beklediklerini dile getirerek, yıllardır büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan Altındağ teşkilatına şükranlarını sundu. Başkan Tiryaki, iftar sonrasında partililerle bol bol fotoğraf çektirdi.

AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ise yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Türkiye’nin giderek daha güçlü bir ülke olduğuna dikkat çeken Karaca, “Bu istikrarlı yürüyüşün bu seçimlerde de devam edeceğinden şüphem yok” dedi.

Karaca, Altındağ halkının bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hep destek verdiğini hatırlattı ve bu desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal ve Ak Parti Ankara Milletvekili Adayı Arife Polat Düzgün de yaptıkları konuşmada, 24 Haziran’ın tarihi önemi olan bir seçim olduğunu hatırlatarak, Altındağ teşkilatına güvenlerinin tam olduğunu belirtti.