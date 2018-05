Başkan Tiryaki iftarda Altındağlılarla bir arada

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin ev sahipliğindeki iftarların dün akşamki konukları, Altınpark ve Güneşevler Mahallesi sakinleri oldu.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde verilen iftar yemeğine Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile birlikte başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı. Aileleri ile birlikte 500 Altındağlı vatandaşın misafir edildiği iftar yemeğine, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca da katıldı. Başkan Tiryaki, Altındağ’da büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek hemşehrileriyle birlikte bu yıl da aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. 13 yıldır her Pazar Altındağlılarla kahvaltı sofrasında buluştuğunu, her Ramazan ayında ise yine Altındağlılarla bir araya geldiğini hatırlatan Başkan Tiryaki, “Bugün Ramazan ayının 6. günündeyiz. Mevlam sağlıkla ve hayırlısı ile bu güzel ayı tamamlamayı nasip etsin inşallah. Her akşam Altındağ’ın farklı bir tesisinde, farklı mahallelerden gelen vatandaşlarımızla beraber iftar yapıyoruz. Altındağ’a 200’e yakın yeni tesis kazandırdık” dedi.

Bundan 13 yıl önce bunlardan hiç birinin olmadığını kaydeden Tiryaki, “Bugün de Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’ndeyiz. Bu sofralar siz geldiğiniz için güzel. Bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teker teker teşekkür ederim. İyi işler yaptığımızda dualarınızı eksik etmeyin. Ben inanıyorum ki Altındağ Belediyesinin bereketi sizlerin duası sayesinde artıyor. Bugün hiç borcu olmayan ender belediyelerden biriyiz. Altındağ eski Altındağ değil, çok şey değişti. Ramazan ayının içinde de açılışlarımız devam edecek. Bayramdan sonra ise açılışlarımız hızlanacak. Her zaman olduğu gibi 15 günde bir açılış yapmayı sürdüreceğiz. Vatanımız ve milletimiz için hayırlısını temenni ediyorum. Memleketimiz için dua edelim. Ramazan Ayı’na gözü yaşlı girdik. Rabbim Ramazan’ın bereketini ülkemizin, İslam coğrafyasının üzerinden eksik etmesin. Kudüs’te, Filistin’de, Arakan’da gözyaşları var. Mevlam bu Ramazan ayı hürmetine gözyaşlarını dindirsin inşallah” ifadelerini kullandı.